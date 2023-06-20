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المفوضية الأوروبية تقترح مساعدة قدرها 50 مليار يورو على أربع سنوات لأوكرانيا

أخبار دولية
2023-06-20 | 08:50
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المفوضية الأوروبية تقترح مساعدة قدرها 50 مليار يورو على أربع سنوات لأوكرانيا
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المفوضية الأوروبية تقترح مساعدة قدرها 50 مليار يورو على أربع سنوات لأوكرانيا

المفوضية الأوروبية تقترح مساعدة قدرها 50 مليار يورو على أربع سنوات لأوكرانيا

طلبت بروكسل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ إضافي مقداره 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة.
      
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "ستسمح لنا هذه الاحتياطات المالية بتحديد دعمنا المالي بناء على تطور الوضع ميدانيا".
      
ويهدف المقترح إلى تعزيز الوضع المالي لكييف وتغطية النفقات الفورية لإعادة الإعمار بسبب الحرب الروسية.
     
والأموال، وهي مزيج من المنح والقروض، جزء من مراجعة لسد ثغرات في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، خلفتها تداعيات وباء كوفيد والنزاع. 
      
وتمثل أقل من مبلغ 18 مليار يورو سنويا الذي وعد به الاتحاد الأوروبي لنفقات الحكومة الأوكرانية في 2023.
      
وخصص الاتحاد الأوروبي بشكل إجمالي 30 مليار يورو من ميزانيته لدعم أوكرانيا منذ الغزو الروسي لأراضيها في شباط 2022. 
      
ومن المتوقع أن تعتمد الأموال المخصصة لأوكرانيا على إصلاحات لتعزيز نظامها القضائي ومكافحة الفساد، بهدف تحفيز كييف في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
      
ويأتي المقترح قبل مؤتمر رئيسي للمانحين في لندن هذا الأسبوع بشأن تسديد تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا. 
      
وقدر البنك الدولي في آذار تكاليف إعادة الإعمار على المدى الطويل في أوكرانيا بأكثر من 380 مليار يورو. 
      
وفي إطار مراجعة الميزانية تطلب بروكسل أيضا 15 مليار يورو إضافية للمساعدة في التعامل مع الهجرة و10 مليارات يورو لدعم قطاعات رئيسية. 
     
لكن مطالب ضخ أموال جديدة ستواجه بعض الرياح المعاكسة الخطيرة من دول في الاتحاد الأوروبي لا تزال تعاني من تداعيات الوباء والحرب. 
      
ويتعين على جميع الدول الأعضاء وعددها 27 الموافقة على زيادة الميزانية.
     
وقالت فون دير لايين: "ندرك تمامًا حقيقة أن دولا أعضاء تضررت أيضا من الأزمات وبعد سنوات من الدعم الشعبي الكبير لاقتصاداتها، حان الوقت الآن للدعم". 
      
وأضافت "نأتي اليوم باقتراح محدد ومحدود جدا للضرورة المطلقة".


            
 
     

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