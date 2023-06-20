الهند تعد خططا للحد من الوفيات من جراء موجات الحر

الهند تعد خططا للحد من الوفيات من جراء موجات الحر



أعلن وزير الصحة الهندي أن الحكومة تسعى للحد من الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، بعد تقارير افادت بأن أشخاصا عدة قضوا من جراء موجة حر شديد ضربت البلاد هذا الأسبوع.



وسُجّلت في شمال الهند وشرقها هذا الأسبوع درجات حرارة قصوى بلغت 46 درجة مئوية، وقد أفادت الهيئات الصحية بتسجيل موجة من حالات الاستشفاء والوفيات من جراء الحر.



ويشير علماء إلى أن موجات الحر باتت أشد وأكثر تواترا في جنوب آسيا بسبب التغيّر المناخي.



الثلاثاء التقى مسؤولون رفيعو المستوى للبحث في "المشاكل الناجمة عن موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد، وجهوزية قطاع الصحة العامة"، وفق ما أعلن وزير الصحة منسوخ ماندافيا في تغريدة.



وأشار الوزير إلى أن المجلس الهندي للأبحاث الطبية "أعطي توجيهات بإعداد خطط قصيرة الأمد وطويلة الأمد لتجنّب الوفيات من جراء موجات الحر ونوبات الحر في المستقبل".



والثلاثاء قال مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث في بيهار إن تسعة أشخاص قضوا من جراء نوبات الحر في الولاية الواقعة في شرق الهند.



وقال المدير التنفيذي للهيئة الصحية في ولاية بيهار سانجاي كومار سينغ إن نحو 375 شخصا أدخلوا مستشفيات مختلفة بسبب أعراض مرضية مختلفة على صلة بالحر.



في ولاية أوتار براديش الواقعة في شمال البلاد، يجري مسؤولون تحقيقات في ملابسات وفاة نحو 60 شخصا أفادت تقارير إعلامية بأنهم قضوا من جراء موجة حر في مقاطعة باليا.



ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى موسم صيف ملتهب في الهند، خصوصا في مناطق حضرية تكثر فيها المساحات الإسمنتية التي تحبس الحرارة.







