رئيس ساحل العاج: قمة لقادة دول غرب إفريقيا في 9 تموز

رئيس ساحل العاج: قمة لقادة دول غرب إفريقيا في 9 تموز

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الثلاثاء أن تنظيم إنتخابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو البلدان التي يحكمها عسكريون وصلوا إلى السلطة بإنقلاب سيكون على جدول قمة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا في 9 تموز في غينيا بيساو.



وجاء في بيان صادر عن رئاسة ساحل العاج نشر بعد إجتماع في أبيدجان بين واتارا وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل ليوناردو سانتوس سيماو أن إجراء الإنتخابات ضمن الأطر الزمنية المقترحة أمر مرغوب فيه ليكون لهذه الدول أنظمة وقيادات منتخبة ديمقراطيًا.



وقال البيان إن رئيس الجمهورية كشف أن هذا الموضوع سيكون موضع نقاشات خلال القمة المقبلة للمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا التي ستنعقد في 9 تموز في غينيا بيساو.