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الإستخبارات الألمانية تحذر من جهود تجسس روسية متزايدة

أخبار دولية
2023-06-20 | 15:06
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الإستخبارات الألمانية تحذر من جهود تجسس روسية متزايدة
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الإستخبارات الألمانية تحذر من جهود تجسس روسية متزايدة

الإستخبارات الألمانية تحذر من جهود تجسس روسية متزايدة

حذر جهاز الأمن الداخلي الألماني الثلاثاء من مخاطر "عملية تجسس عدوانية روسية" في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.
 
وجاء في التقرير السنوي للمكتب الفدرالي لحماية الدستور أن الكرملين بات لديه "إهتمام متزايد" في جمع المعلومات بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا ودعمه أوكرانيا عسكريًا.
      
وفي مقدمة التقرير، إعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر أن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا تمثل حقبة جديدة للأمن الداخلي أيضًا، مشيرة إلى عبارة سبق أن إستخدمها المستشار أولاف شولتس لتوصيف السياسة الخارجية الألمانية الأكثر نشاطًا منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا.
      
وقالت فيسر: "في زمن الحرب، تعتمد القيادة في الكرملين على عمل أجهزة الإستخبارات الروسية".
      
ودعا المكتب الفدرالي لحماية الدستور إلى الإستعداد لمواجهة "عملية تجسس روسية أكثر سرية وعدوانية في المستقبل" وكذلك "أنشطة سيبرانية مصدرها روسيا".

أخبار دولية

الإستخبارات الألمانية

تجسس

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