41 قتيلًا في مواجهة بين عصابات في سجن للنساء في هندوراس

41 قتيلًا في مواجهة بين عصابات في سجن للنساء في هندوراس



أعلنت الشرطة أن إشتباكًا بين عصابات متناحرة خلف 41 قتيلًا على الأقل الثلاثاء في سجن للنساء قرب العاصمة الهندوراسية.



وصرح المتحدث بإسم الشرطة إدغاردو باراهونا لوكالة فرانس برس بأن "41 شخصًا قتلوا على الأقل في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومترًا شمال العاصمة تيغوسيغالبا،" إلا أنه لم يتضح ما إذا القتلى كلهم من السجينات.



وتعهدت نائبة وزير الأمن خوليسا فيانويفا برد قاس على العنف منددة بـ"أعمال تخريب".



وأعلنت عبر تويتر "حالة طوارىء" ونشر عدد كبير من "عناصر الإطفاء والشرطة والجيش" في محيط السجن حيث هرع ذوو السجينات طلبًا لمعلومات، وفق مراسل فرانس برس.