رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المفقودة قرب حطام سفينة تايتانيك

خفر السواحل: الأميركيون يؤكدون رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المفقودة



أكد خفر السواحل الأميركي الأربعاء أن جهاز سونار رصد "أصواتا تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص.



وأورد خفر السواحل في حسابهم على تويتر أن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات"، مضيفين أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة".