اسقاط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو

اسقاط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو

أسقطت مسيّرتان الأربعاء قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو بدون تسجيل ضحايا ولا أضرار، على ما أفاد الحاكم المحلي أندري فوروبيوف.



وكتب فوروبيوف على تلغرام "تحطمت مسيّرتان اليوم في الساعة 5,30 والساعة 5,50 صباحا (2,30 و2,50 ت غ) قرب مستودعات قاعدة عسكرية" في قرية كالينينتس بقطاع نارو فومينسك على مسافة حوالى خمسين كيلومترا جنوب موسكو. وذكر أن "عسكريين" روسا أسقطوا المسيّرتين.



وقال حاكم منطقة موسكو "عثر على الحطام، وليس هناك أضرار ولا ضحايا" داعيا السكان إلى "الحفاظ على هدوئهم". وأوضح أن الأجهزة الخاصة الروسية تحقق في الموقع.