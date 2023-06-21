الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشركة المالكة للغواصة المفقودة طردت مديرا لتشكيكه بسلامتها

أخبار دولية
2023-06-21 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشركة المالكة للغواصة المفقودة طردت مديرا لتشكيكه بسلامتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الشركة المالكة للغواصة المفقودة طردت مديرا لتشكيكه بسلامتها

وثائق دعوى قضائية: الشركة المالكة للغواصة المفقودة طردت مديرا لتشكيكه بسلامتها

أفادت وثائق دعوى قضائية تعود لعام 2018 أن المدير السابق للعمليات البحرية في الشركة الأميركية المالكة للغواصة السياحية المفقودة كان قد أثار مخاوف تتعلق بسلامتها قبل أن يتم طرده من عمله.
 
ووردت هواجس ديفيد لوكريدج بشأن سلامة الغواصة المفقودة "تايتن" في رده على دعوى أقامتها ضده شركة "أوشنغيت" مالكة الغواصة. 
     
وتواصل فرق بحث تقودها الولايات المتحدة بمساعدة من كندا وفرنسا الثلاثاء سباقها مع الزمن للعثور على الغواصة التي اختفت قرب حطام سفينة "تايتانيك" على عمق نحو أربعة آلاف متر تحت سطح الماء في شمال المحيط الأطلسي، وعلى متنها خمسة أشخاص.
 
بدأ لوكريدج الخبير الاسكتلندي في الغوص وقيادة الغواصات العمل في "أوشنغيت" في أيار من العام 2015 كمتعاقد قبل ترقيته إلى مدير العمليات البحرية في الشركة، وفقا لوثائق الدعوى.
 
واتهمت أوشنغيت لوكريدج في دعواها التي رفعتها ضده قبل خمس سنوات بانتهاك اتفاقية عدم إفشاء معلومات سرية.
 
لكن في دعوى مضادة قال لوكريدج أنه طُرد من أوشنغيت في كانون الثاني عام 2018 بعدما أثار "مخاوف جدية تتعلق بالسلامة حول تصميم أوشنغيت التجريبي لتايتن الذي لم يخضع لاختبارات".
 
وذكرت أوراق الدعوى أن لوكريدج أعرب بداية "شفهيا للإدارة التنفيذية لأوشنغيت عن مخاوفه بشأن قضايا السلامة ومراقبة الجودة فيما يتعلق بتايتن"، لكن تم تجاهله.
 
أضافت أن لوكريدج كان قلقا بشأن "رفض أوشنغيت إجراء اختبارات حاسمة للتصميم التجريبي لهيكل" الغواصة.
 
وحذر لوكريدج من أن الركاب على تايتن قد يتعرضون للخطر في حال وصلت الغواصة إلى أعماق قصوى.
     
في دعواه، أوضح لوكريدج أن منفذ الرؤية في الطرف الأمامي من الغواصة مصمم لتحمل الضغط على عمق 1,300 متر فقط، على الرغم من أن أوشنغيت كانت تخطط لنقل السياح إلى أعماق تصل لحوالى 4 آلاف متر.
 
وأشارت الوثائق إلى "رفض شركة أوشنغيت دفع كلفة بناء منفذ رؤية يلبي العمق المطلوب وهو 4 آلاف متر، للشركة المصنّعة".
 
وبدلا من النظر في مخاوف لوكريدج أو اخضاع الغواصة لإجراءات تصحيحية أو الاستعانة بوكالة تصنيف تمنح ترخيصا ل"تايتن"، قامت أوشنغيت بالعكس تماما وطردت لوكريدج بشكل فوري.
 
وتم التوصل إلى تسوية بين أوشنغيت ولوكريدج خارج المحكمة في تشرين الأول عام 2018، وفقا لموقعي "انسايدر" و"نيو ريبابليك" اللذين كانا أول من كشف عن وثائق الدعاوى.
     
وستوكتون راش الرئيس التنفيذي لشركة "أوشنغيت" هو واحد من خمسة أشخاص على متن الغواصة.
 
وإلى جانب مخاوف السلامة التي طرحها لوكريدج، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء رسالة تعود لآذار 2018 وجهتها جمعية التكنولوجيا البحرية إلى راش ويعرب فيها أعضاء المجموعة عن "قلقهم بالإجماع" بشأن تايتن. 
 
وقالت الرسالة "خشيتنا أن المقاربة التجريبية الحالية التي تبنتها أوشنغيت قد تؤدي إلى نتائج سلبية من بسيطة إلى كارثية ويمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على كل شخص في القطاع".

أخبار دولية

وثائق دعوى قضائية

الغواصة

تايتانيك

LBCI التالي
بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبيغ بأنه "ديكتاتور" أمر "مناف للمنطق"
اسقاط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:10

رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المفقودة قرب حطام سفينة تايتانيك

LBCI
منوعات
06:35

"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!

LBCI
أخبار دولية
2023-06-20

اختفاء غواصة سياحية صغيرة تزور حطام تايتانيك

LBCI
منوعات
2023-05-18

صور غير مسبوقة وعالية الدقة تكشف جوانب جديدة لحطام تايتانيك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:26

هجوم على قاعدة عسكرية في الصومال مع بدء انسحاب القوات الإفريقية

LBCI
أخبار دولية
10:24

وفاة 15 شخصا جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة في إيران

LBCI
أخبار دولية
09:47

مقتل فلسطيني وسط تصاعد هجمات المستوطنين في قرية فلسطينية في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
09:47

روسيا تحظر نشاطات منظمة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة غير الحكومية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:27

وصول المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

LBCI
فنّ
2023-06-20

ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور

LBCI
أخبار لبنان
11:03

بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟

LBCI
أخبار دولية
2023-06-06

أوكرانيا تحذر بأن خطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا "يزايد بسرعة" بعد انفجار سد كاخوفكا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت

LBCI
أخبار لبنان
07:36

لودريان يصل اليوم الى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:56

مقرّرات مجلس الوزراء..

LBCI
أخبار لبنان
06:09

مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
05:27

بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:55

اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

إنطلاق الترشيحات لإستضافة معرض إكسبو 2030 في باريس... وعين السعودية على هذا الحدث العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:35

الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام

LBCI
أخبار لبنان
04:43

توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية

LBCI
فنّ
05:41

غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم

LBCI
منوعات
06:35

"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!

LBCI
منوعات
08:07

رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!

LBCI
فنّ
04:54

خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟

LBCI
أمن وقضاء
01:56

نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More