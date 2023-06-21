بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبيغ بأنه "ديكتاتور" أمر "مناف للمنطق"

بكين تردّ على وصف شي جينبيغ بأنه "ديكتاتور"

نددت الصين الأربعاء بكلام الرئيس الأميركي جو بايدن الذي شبه نظيره الصيني شي جيبينغ بـ"الطغاة"، معتبرة أنه أمر "مناف للمنطق".



وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال بهذا الخصوص "هذا الكلام من جانب الطرف الأميركي مناف فعلا للمنطق وغير مسؤول ولا يعكس الواقع".