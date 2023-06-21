اسقاط 3 مسيّرات في منطقة موسكو و6 في أوكرانيا

أعلنت روسيا الأربعاء أنها اعترضت ثلاث مسيّرات في منطقة موسكو من بينها اثنتان قرب قاعدة عسكرية متهمة كييف بالوقوف وراء الهجوم، في حين قالت أوكرانيا أنها اسقطت ست مسيّرات روسية متفجرة.





وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "اليوم أفشلت محاولة لنظام كييف بشن هجوم إرهابي بثلاث مسيّرات على مواقع في منطقة موسكو.





وأوضحت "تم اعتراض كل المسيّرات بفضل أنظمة الحرب الالكترونية فخرجت عن السيطرة وتحطمت".