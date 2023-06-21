محادثات بين عبداللهيان ونظيره العماني

عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره العماني



أجرى وزيرالخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الذي يزور مسقط حاليا، محادثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، اليوم الاربعاء.



وجاء لقاء اليوم بين الوزيرين، عقب لقاء آخر جمع امير عبداللهيان ووزير المكتب السلطاني في سلطنة عمان، صباح اليوم الاربعاء.



وتأتي زيارة أمير عبداللهيان الى عمان بعد زيارة مماثلة الى قطر، وقد كتب وزير الخارجية الايراني في تغريدة له عند بدء هذه الجولة "لقد توجهت الى قطر وعمان للمزيد من بسط العلاقات ومتابعة القرارات التي تمت المصادقة عليها في الزيارات التي قام بها كبار المسؤولين في هذين البلدين".