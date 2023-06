غرّد نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري عبر حسابه الخاص على تويتر بالقول :" كان لي لقاء جاد وبناء مع إنريكي مورا في الدوحة.

ناقشنا وتبادلنا الآراء حول مجموعة من القضايا ، بما في ذلك المفاوضات لرفع العقوبات."



وأرفق التغريدة بصورة تجمعه بنائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي منسق المفاوضات النووية إنريكي مورا.

Had a serious and constructive meeting with @enriquemora_ in Doha. We exchanged views and discussed a range of issues including negotiations on sanctions lifting. pic.twitter.com/YeEVlhfANQ