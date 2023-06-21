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البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ20 بشأن سوريا بصيغة أستانا: لا حل عسكري للأزمة في سوريا
أخبار دولية
2023-06-21 | 07:21
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البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ20 بشأن سوريا بصيغة أستانا: لا حل عسكري للأزمة في سوريا
البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ20 بشأن سوريا بصيغة أستانا..
أكد البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ20 بشأن سوريا بصيغة أستانا، أن لا حل عسكري للأزمة في سوريا، والالتزام بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل، يقودها وينفّذها السوريون أنفسهم.
وجددت الدول الضامنة, روسيا وتركيا وإيران, في البيان تصميمها على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وبعيد اعلان خارجية كازاخستان ان الاجتماع العشرين لصيغة أستانا حول سوريا سيكون الأخير, أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أن صيغة أستانا ليست مرتبطة بمكان معين وسيتم تحديد ساحة جديدة لمواصلة الاجتماعات حول سوريا.
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