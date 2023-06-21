قتيلان و34 جريحا في حادث قطار في تونس

قتل شخصان وأصيب 34 بجروح عند خروج قطار عن السكة خلال الليل في شرق تونس على ما أعلنت شركة السكك الحديد التونسية الأربعاء.



ووقع الحادث بعيد منتصف الليل عندما انقلب قطار كان يقوم برحلة بين تونس العاصمة وقابس في جنوب البلاد عند دخوله مدينة مساكن على بعد حوالى 150 كيلومترا عن العاصمة.



وأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن "حادث انقلاب قاطرة وجنوح 3 عربات للقطار الليلي المتجه من تونس نحو قابس بمدخل محطة مساكن أسفر عن وفاة سائق القطار ومسافر وإصابة 34 مسافرا تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات".



وتمكن 28 من الجرحى من مغادرة المستشفى بعد تلقي العناية اللازمة. أما الستة الآخرون فلا يزالون يخضعون لفحوص إضافية لكن وضعهم لا يثير قلقا وفق المصدر نفسه.



وأعلنت الشركة أنّها بادرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات تباعا.



وأتى الحادث بعد 15 شهرا على حادث اصطدام قطارين في جنوب العاصمة التونسية أسفر عن سقوط نحو مئة جريح في آذار 2022.



وفي كانون الأول 2016، قتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من خمسين بجروح في المنطقة نفسها مع اصطدام حافلة للنقل العام بقطار بسبب المنشآت المتداعية.



وإثر هذا الحادث، أقيل رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.



وشهدت تونس في حزيران 2015، إحدى كبرى كوارث السكك الحديد في تاريخها المعاصر مع مقتل 18 شخصا في حادث بين قطار وشاحنة في الفحص على بعد حوالى ستين كيلومترا جنوب العاصمة. ونتج الحادث عن خلل في إشارات المرور.