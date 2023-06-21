تايبيه تؤكد ابحار حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان

اعلن وزير الدفاع التايواني الخميس أن حاملة الطائرات شاندونغ وسفنا حربية صينية أخرى أبحرت عبر مضيق تايوان الأربعاء.





ذكرت الوزارة فى بيان أن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ "ابحرت عبر الجزء الغربي من مضيق تايوان متجهة جنوبا".