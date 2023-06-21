الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بدء انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي من الصومال

أخبار دولية
2023-06-21 | 08:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بدء انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي من الصومال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بدء انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي من الصومال

أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (اتميص) الأربعاء أنها باشرت الانسحاب من هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي والذي يعاني من حركة تمرد إسلامية، بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة.
      
وتواجه الصومال التي تعد من أفقر دول العالم منذ أكثر من 15 عاما حركة تمرد تقف وراءها حركة الشباب الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة والساعية إلى فرض الشريعة.
      
وفي مواجهة هذه الحركة، نشر الاتحاد الإفريقي في 2007 قوة أميصوم وعديدها 20 ألف عسكري وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا.
      
وتولت اتميص المهمة من بعد أميصوم في نيسان 2022 على أن تسلم مسؤولية الأمن كاملة إلى القوات الصومالي في نهاية العام 2024.
      
وجاء في بيان لبعثة الاتحاد الإفريقي أن أتميص "بدأت تنسحب" من الصومال بموجب قرار الأمم المتحدة التي تنص على انسحاب "ألفي جندي بحلول نهاية حزيران 2023".
     
وتسلم جنود صوماليون المهام من القوات الإفريقية في قاعدة في ولاية هيرشابيل في وسط البلاد على ما أضاف البيان.
      
وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "حربا شاملة" على حركة الشباب وباشر في أيلول هجوما عسكريا مدعوما خصوصا بضربات جوية أميركية.
     
إلا ان حركة الشباب تستمر بتنفيذ اعتداءات انتقامية قاتلة مظهرة قدرتها على ضرب قلب المدن والمنشآت العسكرية الصومالية.
      
وفي نهاية أيار، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هجوم استهدف قاعدة يشرف عليها عسكريون أوغنديون من الاتحاد الإفريقي في بولو مارير على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو. وقالت السلطات الأوغندية ان 54 جنديا قتلوا في الهجوم وهو من الأكثر فتكا في الأشهر الأخيرة.
     
وأعلنت الحركة كذلك مسؤوليتها عن هجوم على فندق في العاصمة الصومالية في حزيران أسفر عن سقوط تسعة قتلى هم ستة مدنيين وثلاثة من عناصر القوى الأمنية.
     
وفي تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي في شباط، أكد الأمين العام للأمم لمتحدة انطونيو غوتيريش أن 2022 كان أكثر الأعوام فتكا بالمدنيين في الصومال منذ 2017 بسبب هجمات الشباب خصوصا.

أخبار دولية

انسحاب

قوة الاتحاد الإفريقي

الصومال

LBCI التالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد روسيا
خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:26

هجوم على قاعدة عسكرية في الصومال مع بدء انسحاب القوات الإفريقية

LBCI
صحف اليوم
2023-06-18

واشنطن تهدد بالانسحاب من التفاهم مع طهران (الجريدة)

LBCI
أخبار دولية
2023-06-16

مالي تطلب "انسحابا من دون تأخير" لبعثة الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2023-06-13

بوتين يعلن أنه "يفكر في" الانسحاب من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:45

مقتل ثلاثة مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سوريا

LBCI
أخبار دولية
10:26

هجوم على قاعدة عسكرية في الصومال مع بدء انسحاب القوات الإفريقية

LBCI
أخبار دولية
10:24

وفاة 15 شخصا جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة في إيران

LBCI
أخبار دولية
09:47

مقتل فلسطيني وسط تصاعد هجمات المستوطنين في قرية فلسطينية في الضفة الغربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-04-26

الرئيس البرازيلي: "تحديد الطرف المحق" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا "لا يفيد في شيء"

LBCI
أخبار لبنان
06:18

توقيع مذكرة تعاون بين معهد البحوث الصناعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ

LBCI
سيدات الملاعب
2023-06-19

لاعبة كرة السلة اللبنانية عيدا باخوس تكشف للـLBCI... هذا ما يتطلبه الأمر للوصول إلى البراعة! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:07

رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت

LBCI
أخبار لبنان
07:36

لودريان يصل اليوم الى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:56

مقرّرات مجلس الوزراء..

LBCI
أخبار لبنان
06:09

مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
05:27

بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:55

اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

إنطلاق الترشيحات لإستضافة معرض إكسبو 2030 في باريس... وعين السعودية على هذا الحدث العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:35

الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام

LBCI
أخبار لبنان
04:43

توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية

LBCI
فنّ
05:41

غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم

LBCI
منوعات
06:35

"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!

LBCI
منوعات
08:07

رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!

LBCI
فنّ
04:54

خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟

LBCI
أمن وقضاء
01:56

نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More