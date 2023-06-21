الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلا.



وأعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الإجراءات الجديدة تمت الموافقة عليها خلال اجتماع لسفراء التكتل في بروكسل.