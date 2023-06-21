روسيا تحظر نشاطات منظمة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة غير الحكومية

أعلنت روسيا الأربعاء الصندوق العالمي لحماية الطبيعة "غير مرغوب فيه"، وهو إجراء يحظر نشاطات هذه المنظمة البيئية غير الحكومية في البلاد، ضمن حملة قمع لأي صوت منتقد منذ هجوم الكرملين على أوكرانيا.



وقال مكتب المدعي العام في بيان إن نشاطات المنظمة في روسيا تشكل "تهديدا للأمن في المجال الاقتصادي".

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من قرار مشابه يستهدف منظمة غرينبيس غير الحكومية.