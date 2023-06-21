وفاة 15 شخصا جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة في إيران

توفي 15 شخصا في إيران بعدما تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة، حسبما أعلنت سلطة قضائية الأربعاء.



ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن حسين فاضلي هريكندي رئيس السلطة القضائية المحلية في محافظة البرز شمال البلاد قوله إن تناول كحول مصنعة منزليا هذا تسبب بوفاة 15 شخصا وتسمم 180 آخرين الأسبوع الماضي في المحافظة.



وتحظر الجمهورية الإسلامية استهلاك الكحول وبيعها على الأراضي الإيرانية حيث غالبا ما تفيد تقارير إعلامية بوفاة أشخاص من جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة أو مصنعة منزليا.



وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص لصلتهم بالقضية وصودر أكثر من 6400 لتر من الكحول.



وبحسب هريكندي فإن تناول الكحول المغشوش بالميثانول أدى "إلى التسبب بإصابة بعض الضحايا بالعمى" بينما اضطر آخرون "للخضوع لغسيل الكلى بسبب تلف الكلى".



وبحسب ارنا، فإن استهلاك "المشروبات الكحولية المغشوشة" تسبب بوفاة 644 شخصا العام الماضي، بزيادة بنسبة "30%".

