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مقتل ثلاثة مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سوريا

أخبار دولية
2023-06-21 | 11:45
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مقتل ثلاثة مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سوريا
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مقتل ثلاثة مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سوريا

قتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، الأربعاء في قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 
     
وأفاد مراسل فرانس برس في شمال غرب سوريا عن قصف مدفعي كثيف استهدف قرى وبلدات عدة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام في محافظتي إدلب وحلب المجاورتين، مشيراً إلى استهداف هيئة تحرير الشام من جهتها بالقذائف مناطق سيطرة قوات النظام.
 
     
وأورد المرصد السوري أن "قتل  ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة نتيجة قصف نفذته قوات النظام بالمدفعية الثقيلة على بلدة كفر نوران في ريف حلب الغربي".
 

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