كييف تقدّر كلفة الدمار البيئي جرّاء تدمير سد كاخوفكا بـ1,5 مليار دولار

أعلنت كييف أن تدمير سد كاخوفكا الخاضع للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا في وقت سابق هذا الشهر تسبب بأضرار بيئية تقدّر كلفتها بـ1,5 مليار دولار.



وأحدث الانهيار في السد في السادس من حزيران فيضانات مدمّرة اجتاحت منطقة خيرسون التي تسيطر أوكرانيا على أجزاء منها وروسيا على أجزاء أخرى، ما أجبر الآلاف على الفرار وأثار المخاوف من كارثة بيئية.



واتّهمت كييف موسكو بـ"الإبادة البيئية" عبر تفجير السد العائد إلى الحقبة السوفياتية والواقع على نهر دنيبرو، بينما ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا.



وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في مؤتمر لإعادة الإعمار أقيم في لندن: "كل يوم تتكبد روسيا خسائر جديدة مرتبطة بأوكرانيا".



وأكد أن البنك الدولي يقدر الكلفة الإجمالية لإعادة إعمار أوكرانيا تقدّر بحوالى 411 مليار دولار.