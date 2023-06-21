إصابة 24 شخصاً بينهم 4 في حالة خطرة في انفجار وحريق في وسط باريس

أسفر انفجار وحريق كبير في وسط باريس الأربعاء، عن إصابة 24 شخصاً بجروح، بينهم أربعة في حالة خطرة، بينما انهار مبنيان، حسبما أفادت الشرطة.



وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بأنّ عدد المصابين هو 16 جريحاً بينهم سبعة في حالة خطرة.