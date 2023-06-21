واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" ازاء تصعيد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن تقارير عن هجوم شنه اسرائيليون على قرية فلسطينية "مقلقة".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل بعد إدانته مقتل أربعة اسرائيليين قبلها بيوم في مستوطنة عيلي: "نشعر بقلق عميق ازاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الاخيرة".