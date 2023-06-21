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كييف "غير متفائلة" بتجديد اتفاق تصدير الحبوب
أخبار دولية
2023-06-21 | 15:20
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كييف "غير متفائلة" بتجديد اتفاق تصدير الحبوب
أعلن مسؤول حكومي أوكراني كبير أن كييف "غير متفائلة" بإمكانية تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر الأسود.
وقال الوزير الاوكراني أولكسندر كوبراكوف الذي يتابع الملف للصحافيين: "لسنا متفائلين في هذا الوقت".
وأضاف: "منذ مطلع ايار انخفضت كفاءة الممر"، مشيرا إلى أن اوكرانيا قامت مؤخرا بتصدير المزيد من المنتجات الزراعية عبر طرق أخرى مقارنة بالممرات بموجب هذه الاتفاقية.
وأبرمت الاتفاقية في تموز 2022 بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وتم تجديدها في أيار لمدة شهرين بعد مفاوضات مكثفة، وطالبت موسكو بالامتثال لاتفاقية موازية تخص صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.
وتمّ تمديد العمل بهذه الاتفاقية مرّات عدّة، وقد ساعدت في التخفيف من حدّة أزمة الغذاء العالمية التي سبّبتها الحرب. وتمّ تمديدها آخر مرّة في أيار، لمدّة شهرين بعد مفاوضات مكثّفة، في الوقت الذي تطالب فيه موسكو باحترام اتفاقية ثانية تمّ توقيعها في الفترة ذاتها مع الأمم المتحدة لتسهيل صادراتها الغذائية والأسمدة.
وقال كوبراكوف: "نبذل قصارى جهدنا للابقاء على هذه المبادرة" مشيرا إلى أنها "شديدة الأهمية" للأمن الغذائي العالمي.
وأضاف: "نفهم أهميتها لإفريقيا"، موضحا أن بلاده تعمل "لتوسيع طرق تصدير بديلة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي أنه "يفكّر" في الانسحاب من الاتفاقية، متهما كييف باستخدام الممرات البحرية المخصصة لتوفير ممر آمن للسفن المحمّلة بالحبوب لـ"إطلاق مسيّرات بحرية".
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يعمل على تمديد الاتفاق.
أخبار دولية
كييف
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