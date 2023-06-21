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ثلاثة قتلى في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيّرة استهدفت "سيارة مشبوهة" في الضفة الغربية

أخبار دولية
2023-06-21 | 16:06
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ثلاثة قتلى في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيّرة استهدفت &quot;سيارة مشبوهة&quot; في الضفة الغربية
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ثلاثة قتلى في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيّرة استهدفت "سيارة مشبوهة" في الضفة الغربية

ثلاثة قتلى في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيّرة استهدفت "سيارة مشبوهة" في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل بواسطة مسيّرة في شمال الضفة الغربية ثلاثة من أفراد "خلية إرهابية" ردا على شنّها هجوما.
 
وهذه هي المرة الأولى التي يوجّه فيها الجيش الإسرائيلي ضربة كهذه في الضفة الغربية منذ العام 2005 وانتهاء الانتفاضة الثانية، وفق ما أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات الفلسطيني وكالة فرانس برس.
     
وجاء في بيان للجيش أن قواته رصدت "سيارة مشبوهة كانت تستقلها خلية مخربين وذلك بعد ان قامت بتنفيذ عملية اطلاق نار بالقرب من منطقة الجلمة قرب مدينة جنين".
      
وتابع البيان "بعد رصد الخلية قامت طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع باستهدافها والقضاء عليها" في ضربة أوقعت ثلاثة قتلى، وفق متحدث باسم الجيش.
      
وأشار نائب محافظ جنين كمال أبو الرب إلى معلومات استقاها من عناصر إطفاء هرعوا لإخماد الحريق الذي اشتعل في السيارة، عن ثلاث جثث "مقطعة الأوصال" داخل السيارة التي قال إنها استهدفت "بصواريخ".
     
وتقع الجلمة في نطاق محافظة جنين، وهي منطقة قريبة من الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.
 
 

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