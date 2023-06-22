مقتل 31 شخصا في انفجار داخل مطعم في شمال غرب الصين

قتل 31 شخصا على الأقل في انفجار داخل مطعم في مدينة ينتشوان في شمال غرب الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.





وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة أن "تسرب غاز نفطي مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء" مساء الأربعاء.





وأضافت الوكالة أن سبعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج، أحدهم في "حالة حرجة"، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش.

