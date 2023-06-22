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أوكرانيا تعلن استعادة ثلاثة أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر

أخبار دولية
2023-06-22 | 00:22
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أوكرانيا تعلن استعادة ثلاثة أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر
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أوكرانيا تعلن استعادة ثلاثة أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر

أعلنت أوكرانيا الأربعاء استعادة ثلاثة أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر، لكنها انتقدت عرقلة بودابست للعملية. 
 
     
في غضون ذلك، أفاد الاتحاد الأوروبي أنه سيطلب تفسيرات من المجر العضو في التكتل حول القضية.
 
     
وكانت أوكرانيا قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع أن المجر تمنع دخول مسؤولين أوكرانيين يحاولون التواصل مع 11 أسير حرب سابقين سلمتهم موسكو إلى بودابست. 
 

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