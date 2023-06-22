عنصر الحرس الوطني الأميركي المتهم بتسريب وثائق سرية للبنتاغون يدفع ببراءته

دفع جاك تيشيرا العنصر في الحرس الوطني الأميركي والمتهم بتسريب وثائق سرية من البنتاغون، ببراءته الأربعاء أمام محكمة في ماساتشوستس من اتهامات قد تبقيه لعقود وراء القضبان في حال ادانته.





وكان تيشيرا البالغ 21 عاما والخبير في تكنولوجيا المعلومات في القوات الجوية للحرس الوطني في ولاية ماساتشوستس قد اعتقل في نيسان/أبريل بعد اتهامه بالوقوف وراء أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أميركية.





ويواجه تيشيرا ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني وبثها، وكل تهمة منها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

