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الأمم المتحدة تؤكد أن تقييد حقوق النساء الأفغانيات يشكّل عائقا كبيرا أمام الاعتراف بحكومة طالبان

أخبار دولية
2023-06-22 | 00:27
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الأمم المتحدة تؤكد أن تقييد حقوق النساء الأفغانيات يشكّل عائقا كبيرا أمام الاعتراف بحكومة طالبان
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الأمم المتحدة تؤكد أن تقييد حقوق النساء الأفغانيات يشكّل عائقا كبيرا أمام الاعتراف بحكومة طالبان

شدّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا الأربعاء على أنه سيكون من "شبه المستحيل" أن يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان إذا أبقت الحركة على ما تفرضه من قيود على حقوق النساء.
 
     
في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن قالت أوتونباييفا التي ترأس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "في نقاشاتي المنتظمة مع سلطات الأمر الواقع، بحثت بشكل صريح في العراقيل التي تضعها تلك السلطات لنفسها عبر تبني مراسيم وقيود ضد الفتيات والنساء".
 
     
وتابعت "تطلب طالبان من الأمم المتحدة وأعضائها الاعتراف بها، لكنّها في الوقت نفسه تتصرّف بما يتعارض مع القيم الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

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