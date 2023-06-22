تعرّض جسر يربط بين القرم وأوكرانيا لأضرار في "ضربة أوكرانية"

تعرّض جسر يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئيا، لأضرار في ضربة أوكرانية على ما ذكرت السلطات الروسية المحلية.



وأكد الحاكم الروسي للقرم سيرغي اكسيونوف أنه خلال الليل أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا، مضيفا أن السلطات تجري مسحا للأضرار.



ويربط هذا الجسر بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 وجزء من منطقة خيرسون الأوكرانية تحتله القوات الروسية.