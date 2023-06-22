الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عبد اللهيان يصل الى الامارات
أخبار دولية
2023-06-22 | 02:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عبد اللهيان يصل الى الامارات
وصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى دولة الامارات العربية المتحدة فجرا، قادما من الكويت، حيث كان وزير الدولة لشؤون الخارجية خليفة شاهين المرر في استقباله في مطار ابوظبي، بحسب وكالة "ارنا".
وسيتم البحث خلال الزيارة في العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة.
ودولة الإمارات العربية المتحدة ، هي المحطة الرابعة لجولة وزير الخارجية الايراني، التي شملت ايضا قطر وعمان والكويت حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين في هذه الدول لتبادل وجهات النظر حول التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية.
أخبار دولية
عبداللهيان
الامارات
ايران
التالي
إسرائيل تهدم منزل فلسطيني تتهمه بقتل جندي
تعرّض جسر يربط بين القرم وأوكرانيا لأضرار في "ضربة أوكرانية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-31
عبد اللهيان يستقبل المرر: ايران تعتبر الامارات شريكاً تجارياً موثوقا
أخبار دولية
2023-05-31
عبد اللهيان يستقبل المرر: ايران تعتبر الامارات شريكاً تجارياً موثوقا
0
آخر الأخبار
2023-05-05
نوفل ضوّ للـLBCI: الذي يرسم المعادلة الجديدة في المنطقة هو النظام العربيّ الجديد والذي لا يعني الحرب على ايران وقالها القطري والسعودي والاماراتي ان لا مشكلة لديهم مع ايران اذا توقفت عن التهديد بالصواريخ والمسيرات وتدخلها بالدول العربية
آخر الأخبار
2023-05-05
نوفل ضوّ للـLBCI: الذي يرسم المعادلة الجديدة في المنطقة هو النظام العربيّ الجديد والذي لا يعني الحرب على ايران وقالها القطري والسعودي والاماراتي ان لا مشكلة لديهم مع ايران اذا توقفت عن التهديد بالصواريخ والمسيرات وتدخلها بالدول العربية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-06
أعداء الامس.. أصدقاء اليوم: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان يلتقي بنظيره الايرانيّ حسين أمير عبداللهيان
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-06
أعداء الامس.. أصدقاء اليوم: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان يلتقي بنظيره الايرانيّ حسين أمير عبداللهيان
0
آخر الأخبار
2023-04-05
وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان يلتقي نظيره السعودية فيصل بن فرحان في الصين
آخر الأخبار
2023-04-05
وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان يلتقي نظيره السعودية فيصل بن فرحان في الصين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:04
الكرملين: تصريحات زيلينسكي حول هجوم روسي على محطة زابوريجيا "كذبة"
أخبار دولية
06:04
الكرملين: تصريحات زيلينسكي حول هجوم روسي على محطة زابوريجيا "كذبة"
0
أخبار دولية
05:57
زيلينسكي يتّهم روسيا بالتحضير لـ"هجوم إرهابي" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية
أخبار دولية
05:57
زيلينسكي يتّهم روسيا بالتحضير لـ"هجوم إرهابي" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية
0
أخبار دولية
05:42
ماكرون: العالم يحتاج إلى "صدمة مالية عامة" لمكافحة تغير المناخ والفقر
أخبار دولية
05:42
ماكرون: العالم يحتاج إلى "صدمة مالية عامة" لمكافحة تغير المناخ والفقر
0
أخبار دولية
03:41
إسرائيل تهدم منزل فلسطيني تتهمه بقتل جندي
أخبار دولية
03:41
إسرائيل تهدم منزل فلسطيني تتهمه بقتل جندي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:27
الحجز على فيلا محمد رمضان.. فهل يمتثل للقرار القضائي؟
فنّ
05:27
الحجز على فيلا محمد رمضان.. فهل يمتثل للقرار القضائي؟
0
أخبار دولية
2023-05-23
زيلينسكي يزور خط الجبهة في دونيتسك في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2023-05-23
زيلينسكي يزور خط الجبهة في دونيتسك في شرق أوكرانيا
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-15
عقب اختباره بمادة الفلسفة في فرنسا... "تشات جي بي تي" ينال علامة "مقبول"!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-15
عقب اختباره بمادة الفلسفة في فرنسا... "تشات جي بي تي" ينال علامة "مقبول"!
0
فنّ
05:22
هل وديع الشيخ ممنوع من الغناء في سوريا؟
فنّ
05:22
هل وديع الشيخ ممنوع من الغناء في سوريا؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:32
لمن يبيع الاوهام للمودعين...هذه هي الحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
16:32
لمن يبيع الاوهام للمودعين...هذه هي الحقيقة
0
أخبار لبنان
15:24
بو عاصي لـ"حوار المرحلة": لعدم المبالغة بايجابية زيارة لودريان لانها لن تحل كافة المشاكل.. وهناك عدم جدية مقصودة بانتخاب الرئيس
أخبار لبنان
15:24
بو عاصي لـ"حوار المرحلة": لعدم المبالغة بايجابية زيارة لودريان لانها لن تحل كافة المشاكل.. وهناك عدم جدية مقصودة بانتخاب الرئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الدوحة الى مسقط هل تثمر جولة عبداللهيان حلحلة بملفات استراتجية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الدوحة الى مسقط هل تثمر جولة عبداللهيان حلحلة بملفات استراتجية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هل ينتقل مؤتمر أستانا الى احدى الدول العربية.. فيُستكمل المسار العربي لحل الازمة السورية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هل ينتقل مؤتمر أستانا الى احدى الدول العربية.. فيُستكمل المسار العربي لحل الازمة السورية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جولة للمحامي الفرنسي وليام بوردون في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جولة للمحامي الفرنسي وليام بوردون في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا في التشكيلة النهائية لمنتخب لبنان للسيدات قبل مغادرتهن الى بطولة آسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا في التشكيلة النهائية لمنتخب لبنان للسيدات قبل مغادرتهن الى بطولة آسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عن فئة table tennis.. مريم وعبدالله يرفعان اسم لبنان في برلين
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عن فئة table tennis.. مريم وعبدالله يرفعان اسم لبنان في برلين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كل مدينة وبلدة في لبنان تمتلك فرصاً سياحية... وقب الياس البقاعية واحدة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كل مدينة وبلدة في لبنان تمتلك فرصاً سياحية... وقب الياس البقاعية واحدة منها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الآباء في لبنان... قصص نضال تستحق ألف عيد!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الآباء في لبنان... قصص نضال تستحق ألف عيد!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:16
حريق كبير في وسط باريس وانهيار مبنى بشكل جزئي
خبر عاجل
12:16
حريق كبير في وسط باريس وانهيار مبنى بشكل جزئي
2
منوعات
09:35
تحذيرات مخيفة أطلقها موظف في الشركة المالكة للغواصة المفقودة أدت إلى طرده... ما هي؟!
منوعات
09:35
تحذيرات مخيفة أطلقها موظف في الشركة المالكة للغواصة المفقودة أدت إلى طرده... ما هي؟!
3
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
4
تقارير نشرة الاخبار
16:32
لمن يبيع الاوهام للمودعين...هذه هي الحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
16:32
لمن يبيع الاوهام للمودعين...هذه هي الحقيقة
5
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
6
منوعات
11:58
"أعمدة سقالات قديمة" ووحدة تحكم Playstation معدلة... حقائق مرعبة كشفها مغامر انسحب من رحلة "تيتان"!
منوعات
11:58
"أعمدة سقالات قديمة" ووحدة تحكم Playstation معدلة... حقائق مرعبة كشفها مغامر انسحب من رحلة "تيتان"!
7
منوعات
15:37
تطورات مقلقة كشفها خفر السواحل الأميركي حول عملية البحث عن الغواصة المفقودة
منوعات
15:37
تطورات مقلقة كشفها خفر السواحل الأميركي حول عملية البحث عن الغواصة المفقودة
8
أخبار لبنان
11:03
بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟
أخبار لبنان
11:03
بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More