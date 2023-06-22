عبد اللهيان يصل الى الامارات

وصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى دولة الامارات العربية المتحدة فجرا، قادما من الكويت، حيث كان وزير الدولة لشؤون الخارجية خليفة شاهين المرر في استقباله في مطار ابوظبي، بحسب وكالة "ارنا".



وسيتم البحث خلال الزيارة في العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة.



ودولة الإمارات العربية المتحدة ، هي المحطة الرابعة لجولة وزير الخارجية الايراني، التي شملت ايضا قطر وعمان والكويت حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين في هذه الدول لتبادل وجهات النظر حول التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية.