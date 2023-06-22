إسرائيل تهدم منزل فلسطيني تتهمه بقتل جندي

هدم الجيش الإسرائيلي الخميس في نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة منزل فلسطيني تتهمه بقتل جندي في تشرين الأول 2022 على ما أفاد شهود والجيش.





ودخل الجنود الإسرائيليون ليلا إلى المدينة وغادروها فجرا بعدما هدموا شقة كمال جوري الواقعة في مبنى سكني وفق الشهود.





وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عملية الهدم وأشار إلى أنه هدم في 15 حزيران في نابلس منزل أسامة الطويل الذي تتهمه الدولة العبرية بالمشاركة مع كمال جوري في هجوم قتل فيه الجندي إيتو باروخ في تشرين الأول 2022.