الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي يتّهم روسيا بالتحضير لـ"هجوم إرهابي" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

أخبار دولية
2023-06-22 | 05:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي يتّهم روسيا بالتحضير لـ&quot;هجوم إرهابي&quot; على محطة زابوريجيا للطاقة النووية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي يتّهم روسيا بالتحضير لـ"هجوم إرهابي" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالتخطيط "لهجوم إرهابي" يتضمن تسربا إشعاعيا في محطة زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية في جنوب اوكرانيا.
 
وكشف عبر تلغرام أن "استخباراتنا حصلت على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات. لقد حضّروا كل شيء لذلك الهجوم".

أخبار دولية

زيلينسكي

روسيا

محطة زابوريجيا للطاقة النووية

LBCI التالي
الكرملين: تصريحات زيلينسكي حول هجوم روسي على محطة زابوريجيا "كذبة"
ماكرون: العالم يحتاج إلى "صدمة مالية عامة" لمكافحة تغير المناخ والفقر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-06

زيلينسكي يتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا ويطالب برد فعل دولي

LBCI
أخبار دولية
2023-05-25

زيلينسكي يتهّم روسيا بـ"ترهيب أوكرانيا" بهجمات ليلية

LBCI
أخبار دولية
2023-05-21

روسيا تعتبر أن حضور زيلينسكي جعل من قمة مجموعة السبع "عرضًا دعائيًا"

LBCI
أخبار دولية
2023-05-15

ماكرون وزيلينسكي يدعوان إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:02

تفكيك شبكة لتعدين العملات المشفرة في ليبيا

LBCI
أخبار دولية
14:57

استقالة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

LBCI
أخبار دولية
14:55

اوكرانيا تحصل على 60 مليار يورو اضافية لاعادة اعمارها

LBCI
أخبار دولية
14:53

بايدن ينوي لقاء شي "قريبا" رغم وصفه مؤخرا بأنه "دكتاتور"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-06-17

مصدر نيابي لـ"الجمهورية": الإتصالات الفرنسية - السعودية تتزامن مع إتصالات سعودية - سورية تتناول ملف لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:03

لو دريان من بكركي: لا أحمل أي مبادرة وسأتحاور مع الجميع وماكرون تمنى عليّ بأن أقوم بزيارة استطلاعية لمساعدة لبنان للخروج فورا من أزمته السياسية

LBCI
منوعات
03:15

هل فرغت خزّانات الأوكسجين الخاصة بالغواصة "تيتان" صباح اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
12:32

بوحبيب لبّى دعوة السفير السعودي: علاقة لبنان بالمملكة قدیمة ومتجذرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مهرجان حومال للموسيقى... مساحات لشبان وشابات لابراز مواهبهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شورى الدولة يقبل طعن المصارف... فماذا عن إسترداد الودائع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف أحيت بيروت عيد الموسيقى هذه السنة؟

LBCI
أخبار دولية
13:15

دعوة عشاء سنوي وجهها البخاري إلى السفراء العرب والأجانب... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

لو دريان في بيروت... المبادرة الفرنسية السابقة في خبر كان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:33

قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:32

لمن يبيع الاوهام للمودعين...هذه هي الحقيقة

LBCI
أخبار لبنان
10:03

لقاء لودريان باسيل: الاجواء ايجابية.. وباسيل تبلّغ أنّ المرحلة السابقة طويت

LBCI
منوعات
15:37

تطورات مقلقة كشفها خفر السواحل الأميركي حول عملية البحث عن الغواصة المفقودة

LBCI
منوعات
06:38

قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!

LBCI
اقتصاد
03:39

مجلس شورى الدولة: قبول المراجعة المقدّمة من جمعية المصارف على خلفيّة قرار الحكومة إلغاء جزء كبير من التزامات المركزي بالعملات الأجنبية

LBCI
اخبار البرامج
09:52

بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة قتل هزت لبنان... مصافحة بين والد القاتل وإبن الضحية!

LBCI
أخبار لبنان
09:08

لقاء فرنجية لودريان ايجابي: الفرنسيون يبحثون عن حل متكامل للازمة يشارك فيه جميع الفرقاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More