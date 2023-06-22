زيلينسكي يتّهم روسيا بالتحضير لـ"هجوم إرهابي" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالتخطيط "لهجوم إرهابي" يتضمن تسربا إشعاعيا في محطة زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية في جنوب اوكرانيا.



وكشف عبر تلغرام أن "استخباراتنا حصلت على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات. لقد حضّروا كل شيء لذلك الهجوم".