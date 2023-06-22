الكرملين: تصريحات زيلينسكي حول هجوم روسي على محطة زابوريجيا "كذبة"

رفض الكرملين تأكيدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية تستعد لهجوم على محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو يتضمن التسبب بتسرب إشعاعي.



وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين على أن هذه كذبة أخرى، وقال:" أجرينا لقاءات للتو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع. رأوا كل شيء، كل ما أرادوا رؤيته".