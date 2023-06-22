رئيس مجلس الوزراء القطري التقى بوتين

في موسكو، التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلّمه رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وكان الوزير القطري قد بدأ زيارة إلى روسيا، حيث التقى رئيس الوزراء، وبحث معه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصا في مجالات التجارة والأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وسبل حلها سلمياً، كما سيلتقي في وقت لاحق من اليوم نظيره الروسي سيرغي لافروف.