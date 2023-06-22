سلطنة عُمان تضبط أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون وتوقف شبكة تهريب مخدرات

أعلنت سلطنة عُمان اليوم، ضبط أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون خلال "عملية نوعية" بالتعاون مع السعودية، وإلقاء القبض على شبكة لتهريب المخدرات.



وقالت شرطة عمان السلطانية في فيديو نشرته على حسابها على موقع تويتر، إنها نفّذت "عملية نوعية" تمكنت خلالها "من ضبط الشبكة بالجرم المشهود والأدلة القاطعة بعد عمليات تتبع ورصد دقيقة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية".



وأضافت: "بلغت الكمية المضبوطة أكثر من ستة ملايين قرص من حبوب الكبتاغون تمّ تخزينها في مستودعات مختلفة تمهيدًا لإعادة تصديرها داخل شحنات وبضائع أخرى وإخفائها بطريقة ذكية ومحكمة".



وأظهرت المشاهد عناصر أمن يرتدون قفازات ويفرغون كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون موضوعة في أكياس بنية اللون في صناديق كرتون بيضاء وعلب أخرى بلاستيكية مستديرة صغيرة.



ونادرًا ما تعلن سلطنة عُمان عن ضبط مخدرات أو توقيف شبكات تهريب.



وأشارت الشرطة إلى أن الشبكة كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات "داخل شحنات وبضائع مختلفة عبر المنافذ البرية والبحرية"، بدون تحديد وجهة هذه الشحنات.