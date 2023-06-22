خفر السواحل الأميركي يعلن العثور على "حطام" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة

عثر روبوت يبحث تحت سطح البحر عن غواصة مفقودة على متنها خمسة أشخاص، على "حطام" قرب موقع تحطّم "تايتانيك"، وفق ما أفاد عناصر إنقاذ الخميس.



وقال خفر السواحل الأميركي في تغريدة: "يقيّم خبراء ضمن القيادة الموحدة المعلومات".