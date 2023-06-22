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وزير الخارجية الإيراني يختتم جولته الخليجية في الإمارات
أخبار دولية
2023-06-22 | 12:35
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وزير الخارجية الإيراني يختتم جولته الخليجية في الإمارات
وزير الخارجية الإيراني يختتم جولته الخليجية في الإمارات
إختتم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس جولته الخليجية التي استمرت ثلاثة أيام بزيارة إلى الإمارات حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في سياق تحركات دبلوماسية تقوم بها طهران.
وتأتي هذه الجولة التي شملت أيضًا قطر والكويت وعمان في سياق إنفراجات دبلوماسية إقليمية بدأت مع المصالحة السعودية الإيرانية التي تمت برعاية الصين قبل ثلاثة أشهر، وفي خضم إحياء الحوار بين طهران والدول الغربية بشأن ملفات شائكة.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن محمد بن زايد بحث مع أمير عبداللهيان خلال لقاء عقد في أبوظبي في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وأشارت الوكالة إلى أن الرجلين ناقشا أهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الإستقرار والإزدهار في دولها.
وعلى هامش هذه الزيارة، وقع البلدان إتفاقية طيران مدني لتعزيز الرحلات الجوية بين الناقلين الوطنيين، بحسب الوكالة.
أخبار دولية
وزير الخارجية الإيراني
الإمارات
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