تدابير سير الجمعة والسبت والأحد في وادي شحرور تزامنًا مع مهرجان عيد مار يوحنا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم منع المرور على الطريق المؤدي إلى ساحة الرعية في بلدة وادي شحرور لمدة ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد في 23 و24 و25-6-2023) وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة، تزامنًا مع إقامة مهرجان بمناسبة عيد مار يوحنا.وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا للإزدحام.