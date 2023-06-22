دعوة عشاء سنوي وجهها البخاري إلى السفراء العرب والأجانب... ماذا في التفاصيل؟

عشاء سنوي للسفراء العرب والأجانب... بدعوة من السفير السعودي

أكّدت معلومات الـLBCI أن دعوة العشاء السنوي التي وجّهها السفير السعودي وليد البخاري إلى السفراء العرب والأجانب، ومن ضمنهم السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني هي ضمن المبادرات الدبلوماسية المستمرة للسعودية لخلق شبكة أمان للبنان.



وهناك أهمية كبرى للديبلوماسيين المدعوين على رأسهم السفير الايراني والقائم بأعمال السفارة السورية وستنضم السفيرة الاميركية فور وصولها الى بيروت اما السفيرة الفرنسية فاعتذرت لارتباطها بنشاط مسبقا.