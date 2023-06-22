بايدن ينوي لقاء شي "قريبا" رغم وصفه مؤخرا بأنه "دكتاتور"

بايدن: آمل أن ألتقي الرئيس شي في وقت ما في المستقبل، في الأمد القريب



أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه لا يزال يأمل لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ في "الأمد القريب" بعد أن وصفه بأنه "ديكتاتور" مثيرا استنكار بكين.



وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "آمل أن ألتقي الرئيس شي في وقت ما في المستقبل، في الأمد القريب".