مودي: الهند "مستعدة بشكل كامل" للمساعدة في جهود إحلال "السلام" في أوكرانيا

تعهّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم، العمل باتّجاه "السلام" في أوكرانيا، وذلك أثناء زيارة إلى واشنطن التي تأمل بأن تتخلى نيودلهي عن روسيا.



وقال مودي للصحافيين إلى جانب الرئيس جو بايدن: "منذ بداية الأحداث في أوكرانيا، شددت الهند على حل النزاعات والحوار والدبلوماسية.. نحن على استعداد كامل للمساهمة في أي طريقة ممكنة لإعادة السلام".