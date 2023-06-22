الشركة المشغلة للغواصة المفقودة في الأطلسي ترجّح أن الركاب الخمسة لقوا حتفهم

أوشنغيت: قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية

رجّحت الشركة المشغلة للغواصة التي فقدت على مقربة من حطام "تيتانيك" بأن الركاب الذين كانوا على متنها "لقوا حتفهم بكل أسف".



وقالت "أوشنغيت" في بيان: "قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية. نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم".