الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نواب موالون لترامب يطلقون اجراءات لفتح تحقيق بهدف عزل بايدن

أخبار دولية
2023-06-22 | 16:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نواب موالون لترامب يطلقون اجراءات لفتح تحقيق بهدف عزل بايدن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نواب موالون لترامب يطلقون اجراءات لفتح تحقيق بهدف عزل بايدن

قام الجمهوريون في الكونغرس بأول خطوة حذرة الخميس في اتجاه فتح تحقيق محتمل لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن وهو ما يطالب به اعضاء مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.
      
ويتهم اعضاء الكونغرس هؤلاء الرئيس الديمقراطي بأنه مسؤول عن "اجتياح" على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بسبب سياسته بشأن الهجرة.
      
وينص دستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهمة "الخيانة والفساد أو جرائم وجنح كبرى أخرى".
      
وقالت النائبة لورين بوبرت في مواد لائحة الاتهام التي تدافع عنها إن الرئيس بايدن "عرّض أمن الولايات المتحدة وصحة الشعب الأميركي للخطر". وتعتقد هذه الجمهورية التي تمثل كولورادو أن بايدن يستحق العزل من منصبه لهذا السبب.
      
لكن إطلاق إجراء إقالة رسمي يبقى فرضيا جدا حتى الآن بسبب نقص الدعم السياسي.
      
وترفض بقية المعارضة الجمهورية في هذه المرحلة الخوض في هذا المجال خوفا من تحويل الإجراء إلى ممارسة محض حزبية.
      
وبدلاً من اتخاذ قرار مباشر بشأن إجراء الإقالة، فضل الجمهوريون في مجلس النواب الخميس إجراء تصويت في اللجنة أولا - ما أدى إلى كبح مبادرة أنصار ترامب.
      
وشكل الديموقراطيون كتلة ضد التحقيق بهدف العزل.
      
ولم يسبق ان تم عزل رئيس في التاريخ الأميركي. وجهت لائحة اتهام إلى ثلاثة منهم: أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998 ودونالد ترامب في عامي 2019 و 2021. لكن تمت تبرئتهم جميعا في نهاية المطاف. 
     
وفضّل ريتشارد نيكسون الاستقالة عام 1974 لتجنب إجراء عزل أكيد من جانب الكونغرس بسبب فضيحة ووترغيت.

أخبار دولية

الجمهوريون

الكونغرس

بايدن

ترامب

عزل

LBCI التالي
ماكرون: العالم يحتاج إلى "صدمة مالية عامة" لمكافحة تغير المناخ والفقر
إسرائيل تهدم منزل فلسطيني تتهمه بقتل جندي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-12

الجمهوريون في الكونغرس يسعون إلى استكمال بناء جدار ترامب الحدودي

LBCI
أخبار دولية
2023-06-09

بايدن ينفي إجراء أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-09

بايدن ينفي إجراء أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الارشيف وترامب

LBCI
أخبار دولية
2023-06-02

الكونغرس يرفع سقف الدين وبايدن يشيد بـ"انتصار كبير"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:52

ماكرون يذكّر الصين بـ"مسؤوليتها الخاصة" في مكافحة التغير المناخي

LBCI
أخبار دولية
16:42

باكستان تؤجر جزءا من ميناء كراتشي للإمارات مقابل 220 مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
16:35

الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء نزاعات تجارية ورفع رسوم جمركية

LBCI
أخبار دولية
16:25

السلطات اليونانية تنقذ 145 مهاجراً على الحدود مع تركيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-01-28

ما هي أعراض نقص الكالسيوم؟

LBCI
منوعات
2023-02-10

بمبلغ خيالي...بيع قميص نجم السلة الراحل كوبي براينت في مزاد

LBCI
فنّ
2023-05-29

ملحم زين يغنّي لولي عهد الأردن في زفافه... وما تفاصيل مكالمته مع الملكة رانيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:33

السفير السعودي يقيم عشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة"

LBCI
أخبار لبنان
14:22

باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مهرجان حومال للموسيقى... مساحات لشبان وشابات لابراز مواهبهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شورى الدولة يقبل طعن المصارف... فماذا عن إسترداد الودائع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف أحيت بيروت عيد الموسيقى هذه السنة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:33

قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:03

لقاء لودريان باسيل: الاجواء ايجابية.. وباسيل تبلّغ أنّ المرحلة السابقة طويت

LBCI
منوعات
06:38

قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!

LBCI
اخبار البرامج
09:52

بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة قتل هزت لبنان... مصافحة بين والد القاتل وإبن الضحية!

LBCI
اقتصاد
03:39

مجلس شورى الدولة: قبول المراجعة المقدّمة من جمعية المصارف على خلفيّة قرار الحكومة إلغاء جزء كبير من التزامات المركزي بالعملات الأجنبية

LBCI
أخبار لبنان
09:08

لقاء فرنجية لودريان ايجابي: الفرنسيون يبحثون عن حل متكامل للازمة يشارك فيه جميع الفرقاء

LBCI
منوعات
04:41

استنزاف سريع للطاقة وانقطاع بالاتصالات... حوادث مرعبة يرويها ممثل قام برحلة على متن الغواصة المفقودة!

LBCI
أخبار لبنان
09:38

ماضي: لمحاسبة علنية للمطارنة الذين زاروا معلم مليتا ليكونوا عبرة للمستقبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More