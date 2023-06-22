نواب موالون لترامب يطلقون اجراءات لفتح تحقيق بهدف عزل بايدن

قام الجمهوريون في الكونغرس بأول خطوة حذرة الخميس في اتجاه فتح تحقيق محتمل لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن وهو ما يطالب به اعضاء مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.



ويتهم اعضاء الكونغرس هؤلاء الرئيس الديمقراطي بأنه مسؤول عن "اجتياح" على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بسبب سياسته بشأن الهجرة.



وينص دستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهمة "الخيانة والفساد أو جرائم وجنح كبرى أخرى".



وقالت النائبة لورين بوبرت في مواد لائحة الاتهام التي تدافع عنها إن الرئيس بايدن "عرّض أمن الولايات المتحدة وصحة الشعب الأميركي للخطر". وتعتقد هذه الجمهورية التي تمثل كولورادو أن بايدن يستحق العزل من منصبه لهذا السبب.



لكن إطلاق إجراء إقالة رسمي يبقى فرضيا جدا حتى الآن بسبب نقص الدعم السياسي.



وترفض بقية المعارضة الجمهورية في هذه المرحلة الخوض في هذا المجال خوفا من تحويل الإجراء إلى ممارسة محض حزبية.



وبدلاً من اتخاذ قرار مباشر بشأن إجراء الإقالة، فضل الجمهوريون في مجلس النواب الخميس إجراء تصويت في اللجنة أولا - ما أدى إلى كبح مبادرة أنصار ترامب.



وشكل الديموقراطيون كتلة ضد التحقيق بهدف العزل.



ولم يسبق ان تم عزل رئيس في التاريخ الأميركي. وجهت لائحة اتهام إلى ثلاثة منهم: أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998 ودونالد ترامب في عامي 2019 و 2021. لكن تمت تبرئتهم جميعا في نهاية المطاف.



وفضّل ريتشارد نيكسون الاستقالة عام 1974 لتجنب إجراء عزل أكيد من جانب الكونغرس بسبب فضيحة ووترغيت.