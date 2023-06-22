الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء نزاعات تجارية ورفع رسوم جمركية

اتفقت الولايات المتحدة والهند على إنهاء ستة نزاعات بينهما في منظمة التجارة العالمية، وفق ما أعلنت واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.



وأفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان، بأن الهند وافقت أيضا على "إلغاء رسوم جمركية انتقامية" على بعض المنتجات الأميركية مثل الحمص والعدس واللوز.