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ماكرون يذكّر الصين بـ"مسؤوليتها الخاصة" في مكافحة التغير المناخي
أخبار دولية
2023-06-22 | 17:52
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ماكرون يذكّر الصين بـ"مسؤوليتها الخاصة" في مكافحة التغير المناخي
ذكّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين بـ"مسؤوليتها الخاصة" في مكافحة التغير المناخي، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الخميس في باريس على هامش قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، حسبما أعلن الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "انتهز هذه الفرصة للتذكير بالأهمية التي يوليها للعمل مع الصين في مواجهة التحديات العالمية المتمثلة في مكافحة تغير المناخ وتآكل التنوع البيولوجي وانعدام الأمن الغذائي".
وأضافت: "الصين تتحمل مسؤولية خاصة تنبع من مساهمتها في الاقتصاد العالمي".
ويعقد الرئيس الفرنسي حتى الجمعة قمة دولية تهدف إلى التوفيق بين مكافحة الفقر ومواجهة التغير المناخي، بمشاركة نحو أربعين رئيس دولة وحكومة إضافة إلى قادة مؤسسات مالية دولية كبرى.
وخلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الصيني، ذكّر ماكرون بـ"توقّعات فرنسا لناحية الوصول إلى السوق الصينية"، وفق ما ذكرت الرئاسة الفرنسية.
وأشارت إلى أن "المحادثات ركزت أيضا على الوضع في أوكرانيا وكذلك العلاقة بين جانبي مضيق تايوان"، من دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.
أخبار دولية
ماكرون
الصين
التغير المناخي
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