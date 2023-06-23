بايدن ومودي يدعوان باكستان إلى محاربة المتطرفين

بايدن ومودي يدعوان باكستان إلى محاربة المتطرفين



دعت الولايات المتحدة والهند في بيان مشترك الخميس باكستان إلى إتخاذ "إجراءات فورية" حتى لا تستخدم أراضيها قاعدة للمتطرفين لشن هجمات.



ودان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشدة الإرهاب عبر الحدود، ودعوا باكستان إلى إتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم إستخدام أي جزء من الأراضي الواقعة تحت سيطرتها لشن هجمات إرهابية، حسب ما جاء في البيان الصادر بعد لقائهما في البيت الأبيض.



وحض الزعيمان على مواصلة القتال ضد الجماعات المتطرفة، متحدثين خصوصًا عن جماعة "عسكر طيبة" الإسلامية التي تتخذ باكستان مقرًا ونسبت إليها هجمات بومباي.



وتتهم دلهي بانتظام باكستان المجاورة بدعم إنفصاليين في منطقة كشمير المتنازع عليها، وهو ما تنفيه إسلام أباد.



من جهة ثانية، أعرب بايدن ومودي عن قلقهما العميق إزاء تدهور الوضع في بورما التي يقودها مجلس عسكري منذ إنقلاب عام 2021، داعيين إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا هناك، حسب البيان.