الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
26
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
26
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن ومودي يدعوان باكستان إلى محاربة المتطرفين
أخبار دولية
2023-06-23 | 00:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن ومودي يدعوان باكستان إلى محاربة المتطرفين
بايدن ومودي يدعوان باكستان إلى محاربة المتطرفين
دعت الولايات المتحدة والهند في بيان مشترك الخميس باكستان إلى إتخاذ "إجراءات فورية" حتى لا تستخدم أراضيها قاعدة للمتطرفين لشن هجمات.
ودان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشدة الإرهاب عبر الحدود، ودعوا باكستان إلى إتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم إستخدام أي جزء من الأراضي الواقعة تحت سيطرتها لشن هجمات إرهابية، حسب ما جاء في البيان الصادر بعد لقائهما في البيت الأبيض.
وحض الزعيمان على مواصلة القتال ضد الجماعات المتطرفة، متحدثين خصوصًا عن جماعة "عسكر طيبة" الإسلامية التي تتخذ باكستان مقرًا ونسبت إليها هجمات بومباي.
وتتهم دلهي بانتظام باكستان المجاورة بدعم إنفصاليين في منطقة كشمير المتنازع عليها، وهو ما تنفيه إسلام أباد.
من جهة ثانية، أعرب بايدن ومودي عن قلقهما العميق إزاء تدهور الوضع في بورما التي يقودها مجلس عسكري منذ إنقلاب عام 2021، داعيين إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا هناك، حسب البيان.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
الهند
التالي
الدول الدائنة توافق على إعادة هيكلة جزء من ديون زامبيا
ماكرون يذكّر الصين بـ"مسؤوليتها الخاصة" في مكافحة التغير المناخي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:35
الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء نزاعات تجارية ورفع رسوم جمركية
أخبار دولية
16:35
الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء نزاعات تجارية ورفع رسوم جمركية
0
آخر الأخبار
16:20
الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء نزاعات تجارية ورفع رسوم جمركية
آخر الأخبار
16:20
الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء نزاعات تجارية ورفع رسوم جمركية
0
أخبار دولية
14:18
مودي: الهند "مستعدة بشكل كامل" للمساعدة في جهود إحلال "السلام" في أوكرانيا
أخبار دولية
14:18
مودي: الهند "مستعدة بشكل كامل" للمساعدة في جهود إحلال "السلام" في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-06-22
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزارة الدفاع البورمية ومصرفين
أخبار دولية
2023-06-22
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزارة الدفاع البورمية ومصرفين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:26
ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة إستقرار إفريقيا
أخبار دولية
04:26
ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة إستقرار إفريقيا
0
أخبار دولية
01:04
وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة تندد بعمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية
أخبار دولية
01:04
وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة تندد بعمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية
0
أخبار دولية
01:01
وزير الداخلية الأرجنتيني عازم على خوض السباق الرئاسي
أخبار دولية
01:01
وزير الداخلية الأرجنتيني عازم على خوض السباق الرئاسي
0
أخبار دولية
00:52
الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة الصوماليين "المصدومين والجياع"
أخبار دولية
00:52
الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة الصوماليين "المصدومين والجياع"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:51
أسرار الصحف 23-06-2023
اسرار
23:51
أسرار الصحف 23-06-2023
0
فنّ
05:02
كارول سماحة تتغنّى بحبّها للحبيب بكثير من الرومنسيّة
فنّ
05:02
كارول سماحة تتغنّى بحبّها للحبيب بكثير من الرومنسيّة
0
أمن وقضاء
2023-05-26
قرار قضائي بحق الفتى الذي أحرق جروًا في الجوبانية - بعلبك
أمن وقضاء
2023-05-26
قرار قضائي بحق الفتى الذي أحرق جروًا في الجوبانية - بعلبك
0
منوعات
2023-06-16
مشهد فلكيّ نادر مرتقب في هذا التاريخ... 5 كواكب ستصطف في السماء معاً!
منوعات
2023-06-16
مشهد فلكيّ نادر مرتقب في هذا التاريخ... 5 كواكب ستصطف في السماء معاً!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:33
السفير السعودي يقيم عشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة"
أخبار لبنان
16:33
السفير السعودي يقيم عشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة"
0
أخبار لبنان
14:22
باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين
أخبار لبنان
14:22
باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مهرجان حومال للموسيقى... مساحات لشبان وشابات لابراز مواهبهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مهرجان حومال للموسيقى... مساحات لشبان وشابات لابراز مواهبهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شورى الدولة يقبل طعن المصارف... فماذا عن إسترداد الودائع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شورى الدولة يقبل طعن المصارف... فماذا عن إسترداد الودائع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف أحيت بيروت عيد الموسيقى هذه السنة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف أحيت بيروت عيد الموسيقى هذه السنة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:33
قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)
منوعات
09:33
قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)
2
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
10:03
لقاء لودريان باسيل: الاجواء ايجابية.. وباسيل تبلّغ أنّ المرحلة السابقة طويت
أخبار لبنان
10:03
لقاء لودريان باسيل: الاجواء ايجابية.. وباسيل تبلّغ أنّ المرحلة السابقة طويت
4
اخبار البرامج
09:52
بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة قتل هزت لبنان... مصافحة بين والد القاتل وإبن الضحية!
اخبار البرامج
09:52
بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة قتل هزت لبنان... مصافحة بين والد القاتل وإبن الضحية!
5
منوعات
06:38
قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!
منوعات
06:38
قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!
6
أخبار دولية
15:36
خفر السواحل الأميركي: حطام الغواصة يشير إلى حدوث "انفجار داخلي كارثي"
أخبار دولية
15:36
خفر السواحل الأميركي: حطام الغواصة يشير إلى حدوث "انفجار داخلي كارثي"
7
أخبار لبنان
09:38
ماضي: لمحاسبة علنية للمطارنة الذين زاروا معلم مليتا ليكونوا عبرة للمستقبل
أخبار لبنان
09:38
ماضي: لمحاسبة علنية للمطارنة الذين زاروا معلم مليتا ليكونوا عبرة للمستقبل
8
أخبار لبنان
09:08
لقاء فرنجية لودريان ايجابي: الفرنسيون يبحثون عن حل متكامل للازمة يشارك فيه جميع الفرقاء
أخبار لبنان
09:08
لقاء فرنجية لودريان ايجابي: الفرنسيون يبحثون عن حل متكامل للازمة يشارك فيه جميع الفرقاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More