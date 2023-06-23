الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة الصوماليين "المصدومين والجياع"

الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة الصوماليين "المصدومين والجياع"

دعت مديرة برنامج الأغذية العالمي الخميس المجتمع الدولي إلى مساعدة الصوماليين "المصدومين والجياع"، في وقت "يتصاعد" مجددًا إنعدام الأمن الغذائي في البلاد التي تشهد نزاعات مسلحة وجفافًا.



وقالت سيندي ماكين أمام مجلس الأمن الدولي "توجهت إلى الصومال الشهر الماضي وشاهدت بنفسي كيف تجتمع النزاعات والتغير المناخي لتدمير حياة ملايين الصوماليين وسبل عيشهم"، واصفة الحياة اليومية هناك بأنها عبارة عن "عنف وخوف وجوع".



والبلاد التي شهدت جفافًا تاريخيًا بدأ عام 2020 نجت أواخر 2022 من مجاعة واسعة النطاق بفضل الإستجابة الإنسانية المكثفة.



وحذرت ماكين من أننا نجازف اليوم بفقدان الإنجازات الثمينة التي تحققت منذ تلك الأيام المظلمة، موضحة أن الأرقام تظهر أّن إنعدام الأمن الغذائي يتصاعد في أنحاء الصومال.

