الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
26
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
26
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة تندد بعمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية
أخبار دولية
2023-06-23 | 01:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة تندد بعمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية
ندّدت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة الخميس بعمليّات الإطلاق الصاروخيّة التي نفّذتها كوريا الشماليّة في الآونة الأخيرة، قائلة إنّها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكّل "خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي".
كما جدّدت منظّمة الطيران المدني الدولي ومقرّها مونتريال دعوتها كوريا الشماليّة إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال الطيران المدني.
هذا العام، نفّذت كوريا الشماليّة الكثير من عمليّات الإطلاق الصاروخيّة، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيّما اختبارها أقوى صواريخها البالستية العابرة للقارّات، فضلًا عن محاولتها الشهر الماضي وضع قمر صناعي عسكري للاستطلاع في المدار.
ومنذ تصاعد الخلافات في 2019 مع جارتها، سرّعت كوريا الشمالية تطويرها العسكري وأعلن زعيمها كيم جونغ أون أنّ وضعها بوصفها قوّة نوويّة "لا رجوع فيه". وقد دعا إلى زيادة "هائلة" في ترسانة كوريا الشمالية، بما في ذلك الأسلحة النوويّة التكتيكيّة.
وبلغت العلاقات بين الكوريّتَين أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع تعزيز سيول وواشنطن التدريبات العسكريّة المشتركة، فيما تُجري كوريا الشماليّة تجارب تعتبرها سيول استفزازيّة. وتحمّل بيونغ يانغ الجنوب مسؤوليّة تدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة.
أخبار دولية
وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة
إطلاق الصواريخ
كوريا الشمالية
التالي
ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة إستقرار إفريقيا
وزير الداخلية الأرجنتيني عازم على خوض السباق الرئاسي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-15
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
أخبار دولية
2023-06-15
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
0
آخر الأخبار
2023-06-15
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
آخر الأخبار
2023-06-15
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
0
أخبار دولية
2023-05-31
اليابان تطلق تحذيراً لسكّان أوكيناوا عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً
أخبار دولية
2023-05-31
اليابان تطلق تحذيراً لسكّان أوكيناوا عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً
0
أخبار دولية
2023-05-31
كوريا الشمالية تقول إنّ صاروخها الفضائي "تحطّم في البحر"
أخبار دولية
2023-05-31
كوريا الشمالية تقول إنّ صاروخها الفضائي "تحطّم في البحر"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:26
ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة إستقرار إفريقيا
أخبار دولية
04:26
ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة إستقرار إفريقيا
0
أخبار دولية
01:01
وزير الداخلية الأرجنتيني عازم على خوض السباق الرئاسي
أخبار دولية
01:01
وزير الداخلية الأرجنتيني عازم على خوض السباق الرئاسي
0
أخبار دولية
00:52
الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة الصوماليين "المصدومين والجياع"
أخبار دولية
00:52
الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة الصوماليين "المصدومين والجياع"
0
أخبار دولية
00:52
الدول الدائنة توافق على إعادة هيكلة جزء من ديون زامبيا
أخبار دولية
00:52
الدول الدائنة توافق على إعادة هيكلة جزء من ديون زامبيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:38
قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!
منوعات
06:38
قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-02
مقدمة النشرة المسائية 2-3-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-02
مقدمة النشرة المسائية 2-3-2023
0
أخبار دولية
2023-06-04
شركة طيران الرياض تعلن حصولها على رمز RX من الاتحاد الدولي للنقل الجوي
أخبار دولية
2023-06-04
شركة طيران الرياض تعلن حصولها على رمز RX من الاتحاد الدولي للنقل الجوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:33
السفير السعودي يقيم عشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة"
أخبار لبنان
16:33
السفير السعودي يقيم عشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة"
0
أخبار لبنان
14:22
باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين
أخبار لبنان
14:22
باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مهرجان حومال للموسيقى... مساحات لشبان وشابات لابراز مواهبهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مهرجان حومال للموسيقى... مساحات لشبان وشابات لابراز مواهبهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شورى الدولة يقبل طعن المصارف... فماذا عن إسترداد الودائع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شورى الدولة يقبل طعن المصارف... فماذا عن إسترداد الودائع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف أحيت بيروت عيد الموسيقى هذه السنة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف أحيت بيروت عيد الموسيقى هذه السنة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:33
قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)
منوعات
09:33
قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)
2
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
10:03
لقاء لودريان باسيل: الاجواء ايجابية.. وباسيل تبلّغ أنّ المرحلة السابقة طويت
أخبار لبنان
10:03
لقاء لودريان باسيل: الاجواء ايجابية.. وباسيل تبلّغ أنّ المرحلة السابقة طويت
4
اخبار البرامج
09:52
بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة قتل هزت لبنان... مصافحة بين والد القاتل وإبن الضحية!
اخبار البرامج
09:52
بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة قتل هزت لبنان... مصافحة بين والد القاتل وإبن الضحية!
5
منوعات
06:38
قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!
منوعات
06:38
قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!
6
أخبار دولية
15:36
خفر السواحل الأميركي: حطام الغواصة يشير إلى حدوث "انفجار داخلي كارثي"
أخبار دولية
15:36
خفر السواحل الأميركي: حطام الغواصة يشير إلى حدوث "انفجار داخلي كارثي"
7
أخبار لبنان
09:38
ماضي: لمحاسبة علنية للمطارنة الذين زاروا معلم مليتا ليكونوا عبرة للمستقبل
أخبار لبنان
09:38
ماضي: لمحاسبة علنية للمطارنة الذين زاروا معلم مليتا ليكونوا عبرة للمستقبل
8
أخبار لبنان
09:08
لقاء فرنجية لودريان ايجابي: الفرنسيون يبحثون عن حل متكامل للازمة يشارك فيه جميع الفرقاء
أخبار لبنان
09:08
لقاء فرنجية لودريان ايجابي: الفرنسيون يبحثون عن حل متكامل للازمة يشارك فيه جميع الفرقاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More