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وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة تندد بعمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية

أخبار دولية
2023-06-23 | 01:04
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وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة تندد بعمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية
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وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة تندد بعمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية

ندّدت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة الخميس بعمليّات الإطلاق الصاروخيّة التي نفّذتها كوريا الشماليّة في الآونة الأخيرة، قائلة إنّها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكّل "خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي". 
 
كما جدّدت منظّمة الطيران المدني الدولي ومقرّها مونتريال دعوتها كوريا الشماليّة إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال الطيران المدني.
 
هذا العام، نفّذت كوريا الشماليّة الكثير من عمليّات الإطلاق الصاروخيّة، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيّما اختبارها أقوى صواريخها البالستية العابرة للقارّات، فضلًا عن محاولتها الشهر الماضي وضع قمر صناعي عسكري للاستطلاع في المدار.  
     
ومنذ تصاعد الخلافات في 2019 مع جارتها، سرّعت كوريا الشمالية تطويرها العسكري وأعلن زعيمها كيم جونغ أون أنّ وضعها بوصفها قوّة نوويّة "لا رجوع فيه". وقد دعا إلى زيادة "هائلة" في ترسانة كوريا الشمالية، بما في ذلك الأسلحة النوويّة التكتيكيّة.
     
وبلغت العلاقات بين الكوريّتَين أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع تعزيز سيول وواشنطن التدريبات العسكريّة المشتركة، فيما تُجري كوريا الشماليّة تجارب تعتبرها سيول استفزازيّة. وتحمّل بيونغ يانغ الجنوب مسؤوليّة تدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة.

أخبار دولية

وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة

إطلاق الصواريخ

كوريا الشمالية

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