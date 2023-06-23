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ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة إستقرار إفريقيا

أخبار دولية
2023-06-23 | 04:26
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ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة إستقرار إفريقيا
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ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة إستقرار إفريقيا

ماكرون يتهم روسيا بالسعي لزعزعة إستقرار إفريقيا

إتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالسعي لزعزعة إستقرار إفريقيا وإعتماد خيارات لا تصب في صالح المجتمع الدولي، وذلك في تصريحات على هامش قمة في باريس الجمعة.
      
وقال ماكرون إن روسيا قوة مزعزعة للإستقرار في إفريقيا عبر ميليشيات خاصة تنكل بالمدنيين، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وثقت حصول ذلك عبر مجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك خلال لقاء مع ثلاث وسائل إعلام فرنسية هي "فرانس إنفو" و"أر أف إي" و"فرانس 24"، على هامش قمة "ميثاق عالمي جديد" التي تستضيفها باريس.
      
ورأى أن موسكو أوجدت نفسها في وضع لا تحترم خلاله القانون الدولي وباتت إحدى القوى الإستعمارية القليلة في القرن الحادي والعشرين من خلال شن حرب إستعمارية على جارتها أوكرانيا.
    
وردًا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله في حال إتصل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ماكرون: "بالتأكيد سأجيب"، مضيفًا: "إذا اتصل بي ليقترح علي أمرًا ما، سأتجاوب لأن فرنسا كانت دائمًا قوة مسهلة ووسيطة".

أخبار دولية

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون

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